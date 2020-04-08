Шовковский на карантине занялся приготовлением алкогольных коктейлей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Бывший голкипер “Динамо” Александр Шовковский провел мастер-класс по приготовлению алкогольных коктейлей, передает УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего футболиста.
Так, Шовковский в своем Instagram опубликовал видео-рецепты коктейлей Апероль Шприц, Сгроппино и Грин Хани.
“Приятного послевкусия. И да прибудет с вами t36.6”, — комментирует публикации бывший футболист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: KOKTEBEL опубликовал рецепт популярного в 50-х коктейля на основе коньяка
Чуть ранее Шовсковский поделился со своими подписчиками в Instagram видео-тренировками в домашних условиях.
Напомним, по словам известного доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.