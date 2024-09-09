Шоу з годинниками не врятує голову АРМА Думу від відповідальності за яхту медведчука - Мосійчук
Київ • УНН
Ігор Мосійчук звинуватив Олену Думу у затягуванні продажу яхти медведчука. Він подав заяви до ДБР та Нацполіції щодо можливих злочинів голови АРМА у справі з реалізацією арештованого активу.
Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олена Дума намагається зробити шоу з продажу годинників екснардепа-зрадника віктора медведчука, щоб прикрити свій провал з реалізацією його яхти Royal Romance. Про це заявив колишній нардеп Ігор Мосійчук, пише УНН.
Спостерігаю як вже другий день підряд очільниця АРМА Олена Дума через залучення численних тг-каналів та ЗМІ – намагається з продажу годинників зрадника медведчука зробити шоу... Так ось: вже не допоможе ані шоу, ані будь-які інші вчинки, що виключно спрямовуються на своє "відмазування" від провалу з яхтою Royal Romance, яка потрапила назад в руки держзрадника,
Мосійчук нагадав, що днями направив до Державного бюро розслідувань та Національної поліції України заяви про скоєння злочинів головою АРМА Оленою Думою.
Мова йде про дії чи бездіяльність Думи в питанні відчуження на користь нашої української держави арештованої в Хорватії яхти Royal Romance держзрадника медведчука та ряд інших кримінальних злочинів… Слідство може та повинно встановити діяла вона зумисно з корисливих мотивів, чи, тому що, вибачаюсь, вона, м’яко кажучи - не компетентна. Проте, попередньо зауважу - затягування продажу яхти екс-нардепа медведчука з боку голови АРМА Олени Думи вказує на те, що вона діяла в інтересах проросійського політика,
Додамо
Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк - 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.
Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.