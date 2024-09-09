Шоу з годинниками не врятує голову АРМА Думу від відповідальності за яхту медведчука - Мосійчук

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олена Дума намагається зробити шоу з продажу годинників екснардепа-зрадника віктора медведчука, щоб прикрити свій провал з реалізацією його яхти Royal Romance. Про це заявив колишній нардеп Ігор Мосійчук, пише УНН.



Спостерігаю як вже другий день підряд очільниця АРМА Олена Дума через залучення численних тг-каналів та ЗМІ – намагається з продажу годинників зрадника медведчука зробити шоу... Так ось: вже не допоможе ані шоу, ані будь-які інші вчинки, що виключно спрямовуються на своє "відмазування" від провалу з яхтою Royal Romance, яка потрапила назад в руки держзрадника,