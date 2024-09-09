Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума пытается сделать шоу по продаже часов экс-нардепа-предателя виктора медведчука, чтобы прикрыть свой провал с реализацией его яхты Royal Romance. Об этом заявил бывший нардеп Игорь Мосийчук, пишет УНН.



Наблюдаю как уже второй день подряд руководительница АРМА Елена Дума через привлечение многочисленных тг-каналов и СМИ - пытается из продажи часов предателя медведчука сделать шоу... Так вот: уже не поможет ни шоу, ни любые другие поступки, исключительно направленные на свое "отмазывание" от провала с яхтой Royal Romance, которая попала обратно в руки госизменника, - отметил он.

Мосийчук напомнил, что на днях направил в Государственное бюро расследований и Национальную полицию Украины заявления о совершении преступлений главой АРМА Еленой Думой.

Речь идет о действиях или бездействии Думы в вопросе отчуждения в пользу нашего украинского государства арестованной в Хорватии яхты Royal Romance госизменника медведчука и ряд других уголовных преступлений ... Следствие может и должно установить действовала ли она умышленно из корыстных побуждений, или, потому что, извиняюсь, она, мягко говоря - не компетентна. Однако, предварительно замечу - затягивание продажи яхты экс-нардепа медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы указывает на то, что она действовала в интересах пророссийского политика, - подчеркнул экс-нардеп.

Добавим

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.