Шольц скликає екстрену нараду щодо енергетичної кризи

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За даними німецького видання, у четвер, 14 липня, глава канцлерського відомства Вольфганг Шмідт на вимогу Шольца проведе конференцію з енергетичного питання, в якій візьмуть участь глави регіональних канцелярій і глава Федерального мережевого агентства.

Федеральні землі, якими керують представники партій "Християнсько-Демократичний союз" і "Християнсько-соціальний союз", наполягають на покращенні координації між федеральним урядом та регіонами. Місцева влада наполягає на тому, щоб їм надали право голосу у разі виникнення проблем з енергопостачанням.

Доповнення

Обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня. У заяві сказано, що графік проведення ремонтних робіт був тісно узгоджений з партнерами з розвідки та видобутку та переробки.

У Німеччині готуються до надзвичайної ситуації в галузі енергетики на тлі скорочення росією постачання природного газу до Європи. Уряд країни розглядає нетрадиційні способи отримання газу для заміщення поставок з росії.