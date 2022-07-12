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Шольц скликає екстрену нараду щодо енергетичної кризи

Шольц скликає екстрену нараду щодо енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 195997 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Німецький канцлер Олаф Шольц ініціював екстрену нараду. Влада стурбована можливими проблемами з енергопостачанням. Про це повідомляє видання Bild, інформує УНН.

Деталі

За даними німецького видання, у четвер, 14 липня, глава канцлерського відомства Вольфганг Шмідт на вимогу Шольца проведе конференцію з енергетичного питання, в якій візьмуть участь глави регіональних канцелярій і глава Федерального мережевого агентства.

Федеральні землі, якими керують представники партій "Християнсько-Демократичний союз" і "Християнсько-соціальний союз", наполягають на покращенні координації між федеральним урядом та регіонами. Місцева влада наполягає на тому, щоб їм надали право голосу у разі виникнення проблем з енергопостачанням.

Доповнення 

Обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня. У заяві сказано, що графік проведення ремонтних робіт був тісно узгоджений з партнерами з розвідки та видобутку та переробки.

У Німеччині готуються до надзвичайної ситуації в галузі енергетики на тлі скорочення росією постачання природного газу до Європи. Уряд країни розглядає нетрадиційні способи отримання газу для заміщення поставок з росії. 

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