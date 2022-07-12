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Шольц созывает экстренное совещание по энергетическому кризису

Шольц созывает экстренное совещание по энергетическому кризису

Киев • УНН

 • 195995 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Немецкий канцлер Олаф Шольц инициировал экстренное совещание. Власти озабочены возможными проблемами с энергоснабжением. Об этом сообщает издание Bild, информирует УНН.

Детали 

По данным немецкого издания, в четверг, 14 июля, глава канцлерского ведомства Вольфганг Шмидт по требованию Шольца проведет конференцию по энергетическому вопросу, в которой примут участие главы региональных канцелярий и глава Федерального сетевого агентства.

Федеральные земли, которыми руководят представители партий "Христианско-Демократический союз" и "Христианско-социальный союз", настаивают на улучшении координации между федеральным правительством и регионами. Местные власти настаивают на том, чтобы им предоставили право голоса при возникновении проблем с энергоснабжением.

Дополнение 

Обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля. В заявлении говорится, что график проведения ремонтных работ был тесно согласован с партнерами по разведке и добыче и переработке.

В Германии готовятся к чрезвычайной ситуации в области энергетики на фоне сокращения россией поставок природного газа в Европу. Правительство страны рассматривает нетрадиционные способы получения газа для замещения поставок из россии.

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