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Шольц про падіння ракети у Польщі: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України

Шольц про падіння ракети у Польщі: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України

Київ • УНН

 • 421175 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував падіння ракети, ймовірно, російського виробництва в Польщі, внаслідок чого загинули двоє громадян. Свою заяву він зробив в Twitter-акаунті, інформує УНН.

Цитата

«Жахливий ракетний удар у Польщі потребує ретельного розслідування. Треба зібрати учасників-країн НАТО для остаточного вирішення, але будь-яке передчасне рішення заборонене. Ясно одне: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України», - написав він.

Нагадаємо

У польському селі Пшеводова 15 листопада стався вибух близько 15:35 у приміщенні одного з підприємств, куди влучила ракета. Вибух було чути в радіусі щонайменше 15 кілометрів. Постраждали від удару бригадир, працівник підприємства та один з фермерів. Двоє з них загинули на місці. Цегляна будівля підприємства повністю зруйнована.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що ракети російського виробництва впали на території країни, убивши двох людей, та викликало російського посла до відомства.

Однак президент США Джо Байден заявив, що за, попередньою інформацією, малоймовірно, що ракета була випущена з території росії.

У Зеленського наголосили, що за війну в Україні, масовані ракетні удари та ризики для прикордонних країн відповідає лише росія.

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