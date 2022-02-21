Шольц поговорив із Путіним і засудив можливе визнання Росією "Л/ДНР"

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 42127 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 74541 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 85730 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 88031 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 115234 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 162962 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176062 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214408 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201375 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187974 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 106315 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 42985 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 64730 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 116102 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 160819 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 160817 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 116101 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 261313 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 383440 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 638224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 3261 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 87968 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126436 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151999 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172944 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Шольц поговорив із Путіним і засудив можливе визнання Росією "Л/ДНР"

Шольц поговорив із Путіним і засудив можливе визнання Росією "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 88751 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Говорили про Україну та можливе визнання Росією "Л/ДНР". Про це заявив у понеділок офіційний представник німецького кабміну Штеффен Хебештрайт, передає УНН.

Цитата

"У центрі розмови була ситуація в Україні та навколо неї, нарощування російських військ на російсько-українському та білорусько-українському кордонах. Крім того, президент Путін поінформував про сьогоднішнє засідання російської Ради безпеки", - йдеться у повідомленні.

"Канцлер Шольц засудив плани Росії щодо визнання незалежними державами так званих Донецької та Луганської народних республік. Такий крок став би явною суперечністю Мінським угодам щодо врегулювання конфлікту та одностороннім порушенням домовленостей з боку Росії", - зазначив Хебештрайт.

Додамо

Шольц також обговорив ситуацію навколо України з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін заявив, що рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35