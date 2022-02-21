Шольц поговорив із Путіним і засудив можливе визнання Росією "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Говорили про Україну та можливе визнання Росією "Л/ДНР". Про це заявив у понеділок офіційний представник німецького кабміну Штеффен Хебештрайт, передає УНН.
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"У центрі розмови була ситуація в Україні та навколо неї, нарощування російських військ на російсько-українському та білорусько-українському кордонах. Крім того, президент Путін поінформував про сьогоднішнє засідання російської Ради безпеки", - йдеться у повідомленні.
"Канцлер Шольц засудив плани Росії щодо визнання незалежними державами так званих Донецької та Луганської народних республік. Такий крок став би явною суперечністю Мінським угодам щодо врегулювання конфлікту та одностороннім порушенням домовленостей з боку Росії", - зазначив Хебештрайт.
Додамо
Шольц також обговорив ситуацію навколо України з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.
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Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.
Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.