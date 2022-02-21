Шольц поговорил с Путиным и осудил возможное признание Россией "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили об Украине и возможном признании Россией "Л/ДНР". Об этом заявил в понедельник официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает УНН.
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"В центре разговора была ситуация в Украине и вокруг нее, наращивание российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Кроме того, президент Путин проинформировал о сегодняшнем заседании российского Совета безопасности", - говорится в сообщении.
"Канцлер Шольц осудил планы России по признанию независимыми государствами так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг стал бы явным противоречием Минским соглашениям по урегулированию конфликта и односторонним нарушением договоренностей со стороны России", - отметил Хебештрайт.
Добавим
Шольц также обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Контекст
В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.
Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНВ” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.