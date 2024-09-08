Шольц підтверджує підтримку України попри низькі результати виборів для власної партії
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про продовження допомоги Україні, незважаючи на низькі результати виборів для СДПН. Він також повідомив про можливість обговорення досягнення миру та участь рф у другому "Саміті миру".
Німеччина продовжує демонструвати свою підтримку Україні, навіть на фоні внутрішньої політичної кризи. Шольц переконаний, що вже настав момент для обговорення того, як можна швидше досягти миру. Про це повідомляє ZDFheute, передає УНН.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив свою рішучість забезпечити подальшу допомогу Україні, незважаючи на історично низькі результати виборів для СДПН у Тюрінгії та Саксонії.
Канцлер акцентував, що непорозуміння з приводу підтримки України є частиною політичної боротьби. Він запевнив, що СДПН залишається "партією, перевіреною в боях", і його мета – забезпечити сильний мандат на наступних федеральних виборах. Шольц також зазначив, що вже можна обговорювати досягнення миру, відтак повідомив за участь рф у другому "Саміті миру", про що він уже домовився з президентом України Володимиром Зеленським.
Макрон і Шольц підтвердили підтримку України07.09.24, 15:27 • 24783 перегляди