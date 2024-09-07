Макрон і Шольц підтвердили підтримку України
Київ • УНН
Президент Франції та канцлер Німеччини провели переговори 6 вересня 2024 року. Вони засудили атаку на Полтаву 3 вересня та підтвердили рішучу підтримку України у війні проти російської агресії.
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори, під час яких засудили російську атаку на Полтаву 3 вересня та підтвердили рішучу підтримку України у війні проти російської агресії, повідомили у Єлисейському палаці, пише УНН.
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Президент Франції Еммануель Макрон, як вказано, провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем цієї п’ятниці, 6 вересня, на полях франко-німецьких зустрічей в Евіані.
Під час цієї зустрічі обидва лідери, як вказано, "найрішучіше засудили атаку, яка здійснена на місто Полтава 3 вересня". "Вони закликали припинити ці невибіркові удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - ідеться у повідомленні.
Обидва лідери разом висловили свою повну підтримку українському народу та підтвердили свою рішучість підтримувати Україну настільки довго та інтенсивно, наскільки це необхідно для перемоги в агресивній війні росії
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