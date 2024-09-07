Франція долучиться до підтримки України за рахунок заморожених активів РФ
Київ • УНН
Міноборони Франції заявило про участь у ініціативі ЄС з використання 1,4 млрд євро заморожених російських активів для допомоги Україні. 300 млн євро буде витрачено на закупівлю озброєння у французької промисловості в 2024 році.
Міністерство збройних сил Франції разом із іншими членами Євросоюзу долучиться до підтримки України за рахунок заморожених російських активів – про це відомство заявило 6 вересня. Йдеться про ініціативу в рамках Європейського фонду миру, передає УНН.
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"Цей крок залучає (загалом – ред.) 1,4 мільярда євро з надходжень від знерухомлених російських активів на закупівлю військової техніки для України", – йдеться в пресрелізі.
Міністерство уточнює, що Єврокомісія домовилася із французьким Генеральним директоратом із озброєнь про використання цих коштів на закупівлі у французької промисловості. Йдеться, зокрема, про закупівлі боєприпасів, артилерії та протиповітряної оборони для України на 300 мільйонів євро протягом 2024 року.
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