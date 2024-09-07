Франция присоединится к поддержке Украины за счет замороженных активов РФ

Министерство вооруженных сил Франции вместе с другими членами Евросоюза присоединится к поддержке Украины за счет замороженных российских активов - об этом ведомство заявило 6 сентября. Речь идет об инициативе в рамках Европейского фонда мира, передает УНН.

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«Этот шаг привлекает (в целом - ред.) 1,4 миллиарда евро из поступлений от обездвиженных российских активов на закупку военной техники для Украины», - говорится в пресс-релизе.

Министерство уточняет, что Еврокомиссия договорилась с французским Генеральным директоратом по вооружениям об использовании этих средств на закупки у французской промышленности. Речь идет, в частности, о закупках боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны для Украины на 300 миллионов евро в течение 2024 года.

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