Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Франции и канцлер Германии провели переговоры 6 сентября 2024 года. Они осудили атаку на Полтаву 3 сентября и подтвердили решительную поддержку Украины в войне против российской агрессии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры, во время которых осудили российскую атаку на Полтаву 3 сентября и подтвердили решительную поддержку Украины в войне против российской агрессии, сообщили в Елисейском дворце, пишет УНН.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон, как указано, провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в эту пятницу, 6 сентября, на полях франко-германских встреч в Эвиане.
Во время этой встречи оба лидера, как указано, "решительно осудили атаку, которая осуществлена на город Полтава 3 сентября". "Они призвали прекратить эти неизбирательные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Оба лидера вместе выразили свою полную поддержку украинскому народу и подтвердили свою решимость поддерживать Украину настолько долго и интенсивно, насколько это необходимо для победы в агрессивной войне россии
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