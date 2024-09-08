Германия продолжает демонстрировать свою поддержку Украине, даже на фоне внутреннего политического кризиса. Шольц убежден, что уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира. Об этом сообщает ZDFheute, передает УНН.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул свою решимость обеспечить дальнейшую помощь Украине, несмотря на исторически низкие результаты выборов для СДПГ в Тюрингии и Саксонии.

Канцлер акцентировал, что недоразумения по поводу поддержки Украины являются частью политической борьбы. Он заверил, что СДПГ остается "партией, проверенной в боях", и его цель - обеспечить сильный мандат на следующих федеральных выборах. Шольц также отметил, что уже можно обсуждать достижение мира, поэтому сообщил за участие рф во втором "Саммите мира", о чем он уже договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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