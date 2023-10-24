Шольц підкреслив, що фінансова підтримка України залежить від впровадження реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Фінансова підтримка України з боку Європейського Союзу має стати на стійку основу вже до кінця року, але буде пов'язана з виконанням важливих реформ. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав під час виступу на шостому німецько-українському економічному форумі, передає УНН.
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“До кінця року мають бути конкретні рішення для забезпечення стабільної підтримки України на наступні роки. На європейському рівні має бути створений окремий фонд для України, який би об’єднував гранти та кредити, а також координував приватні та державні інвестиції. Керівним принципом має стати план, розроблений Україною та узгоджений з ЄС та іншими країнами. Фінансова підтримка при цьому буде пов’язана з виконанням важливих кроків реформ”, — сказав Шольц.
Деталі
Коментуючи дебати щодо вступу України до ЄС, він зазначив, що темпи процесу вступу залежатимуть від реформ в Україні, які також сприятимуть подальшому покращенню інвестиційного клімату. Він пообіцяв, що Німеччина буде підтримувати Україну на шляху до ЄС.
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“Кожен, хто інвестує в Україну зараз, інвестує в майбутню державу-члена ЄС, яка буде частиною нашого правового порядку і нашого внутрішнього ринку”, — додав Шольц, якого цитує The Guardian.
Додамо
За підрахунками канцлера Шольца, понад 2 000 німецьких компаній вже працюють в Україні, незважаючи на війну, а 35 000 співробітників працюють на підприємствах німецької автомобільної промисловості.
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