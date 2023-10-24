Шольц подчеркнул, что финансовая поддержка Украины зависит от внедрения реформ

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“До конца года должны быть конкретные решения для обеспечения стабильной поддержки Украины на последующие годы. На европейском уровне должен быть создан отдельный фонд для Украины, который бы объединял гранты и кредиты, а также координировал частные и государственные инвестиции. Руководящим принципом должен стать план, разработанный Украиной и согласованный с ЕС и другими странами. Финансовая поддержка при этом будет связана с выполнением важных шагов реформ”, — сказал Шольц.

Детали

Комментируя дебаты о вступлении Украины в ЕС, он отметил, что темпы процесса вступления будут зависеть от реформ в Украине, которые также будут способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Украину на пути к ЕС.

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“Каждый, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущее государство-член ЕС, которое будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка”, — добавил Шольц, которого цитирует The Guardian.

Добавим

По подсчетам канцлера Шольца, более 2 000 немецких компаний уже работают в Украине, несмотря на войну, а 35 000 сотрудников работают на предприятиях немецкой автомобильной промышленности.

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