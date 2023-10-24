Шольц подчеркнул, что финансовая поддержка Украины зависит от внедрения реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Финансовая поддержка Украины со стороны Европейского Союза должна стать на устойчивую основу уже до конца года, но будет связана с выполнением важных реформ. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал во время выступления на шестом немецко-украинском экономическом форуме, передает УНН.
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“До конца года должны быть конкретные решения для обеспечения стабильной поддержки Украины на последующие годы. На европейском уровне должен быть создан отдельный фонд для Украины, который бы объединял гранты и кредиты, а также координировал частные и государственные инвестиции. Руководящим принципом должен стать план, разработанный Украиной и согласованный с ЕС и другими странами. Финансовая поддержка при этом будет связана с выполнением важных шагов реформ”, — сказал Шольц.
Детали
Комментируя дебаты о вступлении Украины в ЕС, он отметил, что темпы процесса вступления будут зависеть от реформ в Украине, которые также будут способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Украину на пути к ЕС.
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“Каждый, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущее государство-член ЕС, которое будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка”, — добавил Шольц, которого цитирует The Guardian.
Добавим
По подсчетам канцлера Шольца, более 2 000 немецких компаний уже работают в Украине, несмотря на войну, а 35 000 сотрудников работают на предприятиях немецкой автомобильной промышленности.
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