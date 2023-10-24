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Шольц подчеркнул, что финансовая поддержка Украины зависит от внедрения реформ

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Финансовая поддержка Украины со стороны Европейского Союза должна стать на устойчивую основу уже до конца года, но будет связана с выполнением важных реформ. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал во время выступления на шестом немецко-украинском экономическом форуме, передает УНН.

Шольц подчеркнул, что финансовая поддержка Украины зависит от внедрения реформ

Цитата

“До конца года должны быть конкретные решения для обеспечения стабильной поддержки Украины на последующие годы. На европейском уровне должен быть создан отдельный фонд для Украины, который бы объединял гранты и кредиты, а также координировал частные и государственные инвестиции. Руководящим принципом должен стать план, разработанный Украиной и согласованный с ЕС и другими странами. Финансовая поддержка при этом будет связана с выполнением важных шагов реформ”, — сказал Шольц.

Детали

Комментируя дебаты о вступлении Украины в ЕС, он отметил, что темпы процесса вступления будут зависеть от реформ в Украине, которые также будут способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Украину на пути к ЕС.

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Цитата

“Каждый, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущее государство-член ЕС, которое будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка”, — добавил Шольц, которого цитирует The Guardian.

Добавим

По подсчетам канцлера Шольца, более 2 000 немецких компаний уже работают в Украине, несмотря на войну, а 35 000 сотрудников работают на предприятиях немецкой автомобильной промышленности.

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