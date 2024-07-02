Шольц обговорив з Туском питання оборони через російську агресію

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60603 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147742 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142901 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120423 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131597 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84457 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92720 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98609 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89624 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219863 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
45%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19045 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18685 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41829 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15255 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20651 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142905 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219865 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370125 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305830 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10309 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30507 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27454 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120425 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32551 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шольц обговорив з Туском питання оборони через російську агресію

Київ • УНН

 • 14809 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час міжурядових консультацій у Варшаві обговорили поглиблення оборонної співпраці між своїми країнами на фоні російської агресії.

Шольц обговорив з Туском питання оборони через російську агресію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час міжурядових консультацій у Варшаві обговорили розвиток та поглиблення відносин між країнами. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle та Reuters.

Деталі

2 липня канцлер ФРН Олаф Шольц разом з членами уряду приїхав до Варшави на перші з 2018 року польсько-німецькі міжурядові консультації.

Під час зустрічі Шольц зробив акцент на важливості поглиблення співпраці у сфері оборони в контексті російської агресії. Він наголосив, що безпека обох країн є нероздільною, і тому необхідно поглиблювати партнерство.

Ми повинні розширити транспортні шляхи між Польщею та Німеччиною, що важливо і для військових

- сказав Шольц під час зустрічі.

Reuters пише, що зустріч відбулася в той час, коли країни стикаються з викликами безпеці, пов'язаними з війною в Україні та турбулентним геополітичним середовищем, коли ультраправі виграли перший тур парламентських виборів у Франції, а європейські лідери готуються до можливості повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марек Правда сказав агентству, що зустріч стала "початком розмови в дусі стурбованості майбутнім".

Додамо

Напередодні візити представник німецького канцлера Штеффен Хебештрайт повідомив, що в рамках візиту до Варшави планується ухвалення німецько-польського "плану дій", метою якого є розвиток двосторонніх відносин. Очікується, що Німеччина надасть Польщі фінансову допомогу на кілька сотень мільйонів євро для захисту східного флангу НАТО.

Німецька газета Sueddeutsche Zeitung повідомила в понеділок, що в пакеті допомоги, який запропонує Берлін, також будуть виділені кошти для жертв нацистської німецької окупації та будівництво меморіалу і місця зустрічі.

Згідно з повідомленням "Польського радіо", серед основних тем міжурядових консультацій також є ініціатива створення Німецько-польського будинку в Берліні.

Нагадаємо

Олаф Шольц вважає, що ЄС має виділяти більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців. Він заявив це перед початком саміту Євросоюзу у Брюсселі.

Шольц визнав, що рейтинги правлячих партій Німеччини знизилися через проросійські настрої у східних районах країни24.06.24, 15:23 • 15628 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67