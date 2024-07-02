Шольц обговорив з Туском питання оборони через російську агресію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час міжурядових консультацій у Варшаві обговорили розвиток та поглиблення відносин між країнами. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle та Reuters.

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2 липня канцлер ФРН Олаф Шольц разом з членами уряду приїхав до Варшави на перші з 2018 року польсько-німецькі міжурядові консультації.

Під час зустрічі Шольц зробив акцент на важливості поглиблення співпраці у сфері оборони в контексті російської агресії. Він наголосив, що безпека обох країн є нероздільною, і тому необхідно поглиблювати партнерство.

Ми повинні розширити транспортні шляхи між Польщею та Німеччиною, що важливо і для військових - сказав Шольц під час зустрічі.

Reuters пише, що зустріч відбулася в той час, коли країни стикаються з викликами безпеці, пов'язаними з війною в Україні та турбулентним геополітичним середовищем, коли ультраправі виграли перший тур парламентських виборів у Франції, а європейські лідери готуються до можливості повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марек Правда сказав агентству, що зустріч стала "початком розмови в дусі стурбованості майбутнім".

Додамо

Напередодні візити представник німецького канцлера Штеффен Хебештрайт повідомив, що в рамках візиту до Варшави планується ухвалення німецько-польського "плану дій", метою якого є розвиток двосторонніх відносин. Очікується, що Німеччина надасть Польщі фінансову допомогу на кілька сотень мільйонів євро для захисту східного флангу НАТО.

Німецька газета Sueddeutsche Zeitung повідомила в понеділок, що в пакеті допомоги, який запропонує Берлін, також будуть виділені кошти для жертв нацистської німецької окупації та будівництво меморіалу і місця зустрічі.

Згідно з повідомленням "Польського радіо", серед основних тем міжурядових консультацій також є ініціатива створення Німецько-польського будинку в Берліні.

Нагадаємо

Олаф Шольц вважає, що ЄС має виділяти більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців. Він заявив це перед початком саміту Євросоюзу у Брюсселі.

Шольц визнав, що рейтинги правлячих партій Німеччини знизилися через проросійські настрої у східних районах країни