Шольц обсудил с Туском вопросы обороны из-за российской агрессии

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск во время межправительственных консультаций в Варшаве обсудили развитие и углубление отношений между странами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle и Reuters.

Детали

2 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с членами правительства приехал в Варшаву на первые с 2018 года польско-немецкие межправительственные консультации.

Во время встречи Шольц сделал акцент на важности углубления сотрудничества в сфере обороны в контексте российской агрессии. Он подчеркнул, что безопасность обеих стран является нераздельной, и поэтому необходимо углублять партнерство.

Мы должны расширить транспортные пути между Польшей и Германией, что важно и для военных - сказал Шольц во время встречи.

Reuters пишет, что встреча состоялась в то время, когда страны сталкиваются с вызовами безопасности, связанными с войной в Украине и турбулентной геополитической средой, когда ультраправые выиграли первый тур парламентских выборов во Франции, а европейские лидеры готовятся к возможности возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марек Правда сказал агентству, что встреча стала "началом разговора в духе обеспокоенности будущим".

Добавим

Накануне визита представитель немецкого канцлера Штеффен Хебештрайт сообщил, что в рамках визита в Варшаву планируется принятие немецко-польского "плана действий", целью которого является развитие двусторонних отношений. Ожидается, что Германия предоставит Польше финансовую помощь на несколько сотен миллионов евро для защиты восточного фланга НАТО.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщила в понедельник, что в пакете помощи, который предложит Берлин, также будут выделены средства для жертв нацистской немецкой оккупации и строительство мемориала и места встречи.

Согласно сообщению "Польского радио", среди основных тем межправительственных консультаций также является инициатива создания Немецко-польского дома в Берлине.

Напомним

Олаф Шольц считает, что ЕС должен выделять больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев. Он заявил это перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Шольц признал, что рейтинги правящих партий Германии снизились из-за пророссийских настроений в восточных районах страны