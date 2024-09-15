Шольц: Німеччина не дозволить Україні атакувати рф німецькою зброєю
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволить Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на рф. Це рішення залишиться в силі, навіть якщо інші країни скасують свої обмеження.
Шольц заявив, що Німеччина не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для атак на рф. Про це повідомляє Welt, передає УНН.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не надасть дозволу Україні на використання німецької зброї дальнього радіусу дії для атак на території рф. Це рішення залишиться в силі, навіть якщо інші країни, такі як США, вирішать скасувати свої обмеження.
Він зазначив, що вважає таку можливість проблематичною і не планує змінювати свою політику.
Канцлер також прокоментував повідомлення про те, що США можуть зняти існуючі обмеження на використання зброї, підкресливши, що не всі спекуляції є достовірними.
Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема
Він підтвердив, що Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку в рамках вже узгоджених умов, але залишиться вірною своїм принципам щодо обмежень на використання військових ресурсів.
Шольц заявив про потребу Німеччини в іммігрантах на тлі дебатів про міграційну політику 11.09.24, 16:42 • 31864 перегляди