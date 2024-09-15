Шольц: Германия не позволит Украине атаковать рф немецким оружием

Шольц заявил, что Германия не позволит Украине использовать немецкое оружие для атак на рф. Об этом сообщает Welt, передает УНН.

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Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия не предоставит разрешения Украине на использование немецкого оружия дальнего радиуса действия для атак на территории РФ. Это решение останется в силе, даже если другие страны, такие как США, решат отменить свои ограничения.

Он отметил, что считает такую возможность проблематичной и не планирует менять свою политику.

Канцлер также прокомментировал сообщения о том, что США могут снять существующие ограничения на использование оружия, подчеркнув, что не все спекуляции являются достоверными.

Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема - добавил Олаф Шольц.

Он подтвердил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку в рамках уже согласованных условий, но останется верной своим принципам относительно ограничений на использование военных ресурсов.

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