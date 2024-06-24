Шмигаль подякував ЄС за ухвалення 14-го пакету санкцій проти рф

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність ЄС за ухвалення 14-го пакету санкцій проти рф, відзначивши необхідність посилення тиску та продовження спільної роботи для зупинки російської воєнної машини, пише УНН.

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти росії. Вдячний нашим європейським партнерам за підтримку. Нові економічні та індивідуальні заходи спрямовані на енергетичний, фінансовий, транспортний і торговельний сектори та ускладнюють обхід санкцій. Ми повинні посилити тиск і продовжувати працювати разом, щоб зупинити російську воєнну машину