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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62199 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Шмигаль подякував ЄС за ухвалення 14-го пакету санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 22665 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність ЄС за ухвалення 14-го пакету санкцій проти росії, відзначивши необхідність посилення тиску та продовження спільної роботи для припинення російської військової агресії.

Шмигаль подякував ЄС за ухвалення 14-го пакету санкцій проти рф

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність ЄС за ухвалення 14-го пакету санкцій проти рф, відзначивши необхідність посилення тиску та продовження спільної роботи для зупинки російської воєнної машини, пише УНН.

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти росії. Вдячний нашим європейським партнерам за підтримку. Нові економічні та індивідуальні заходи спрямовані на енергетичний, фінансовий, транспортний і торговельний сектори та ускладнюють обхід санкцій. Ми повинні посилити тиск і продовжувати працювати разом, щоб зупинити російську воєнну машину

- написав Шмигаль у X.

ЄС затвердив 14-й пакет санкції проти рф24.06.24, 10:25 • 50418 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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