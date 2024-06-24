Премьер-министр Украины Денис Шмыголь выразил благодарность ЕС за принятие 14-го пакета санкций против России, отметив необходимость усиления давления и продолжения совместной работы для прекращения российской военной агрессии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность ЕС за принятие 14-го пакета санкций против рф, отметив необходимость усиления давления и продолжения совместной работы для остановки российской военной машины, пишет УНН.
Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Благодарен нашим европейским партнерам за поддержку. Новые экономические и индивидуальные меры направлены на энергетический, финансовый, транспортный и торговый секторы и затрудняют обход санкций. Мы должны усилить давление и продолжать работать вместе, чтобы остановить российскую военную машину
ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф24 июня 2024, 07:25 • 33655 просмотров