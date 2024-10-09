Шмигаль обговорив із директором Світового банку необхідність розробити оновлену оцінку потреб України на відновлення
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України провів онлайн-зустріч з керівним директором Світового банку. Обговорено оцінку збитків, пріоритетні завдання відновлення та реформи, зокрема реформування ринку житла.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із керівним директором Світового банку Анною Б’єрде. Очільник Уряду підкреслив необхідність напрацювати оновлену оцінку збитків RDNA для актуалізації потреб України на відновлення, передає УНН.
"Маємо низку пріоритетних завдань, зокрема забезпечення питною водою населення на Півдні України, відновлення житла, підготовка до опалювального сезону", — наголосив Денис Шмигаль.
Сторони також обговорили проекти підтримки державного бюджету.
Окремо Денис Шмигаль та Анна Б’єрде торкнулися теми втілення реформ. Прем’єр-міністр високо оцінив допомогу Світового банку в цьому напрямку. Зокрема, підписаний меморандум щодо реформування ринку житла. Денис Шмигаль запевнив, що Україна налаштована на його подальшу реалізацію.
Очільник Уряду подякував керівному директору Світового банку за її особисту вагому підтримку, яку вона надає Україні. Він наголосив, що Світовий банк був і залишається надійним партнером для нашої держави.
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