Шмыгаль обсудил с директором Всемирного банка необходимость разработать обновленную оценку потребностей Украины на восстановление
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел онлайн-встречу с управляющим директором Всемирного банка. Обсуждались оценка убытков, приоритетные задачи восстановления и реформы, в частности реформирование рынка жилья.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде. Глава Правительства подчеркнул необходимость наработать обновленную оценку убытков RDNA для актуализации потребностей Украины на восстановление, передает УНН.
"Есть ряд приоритетных задач, в частности обеспечение питьевой водой населения на Юге Украины, восстановление жилья, подготовка к отопительному сезону", - отметил Денис Шмыгаль.
Стороны также обсудили проекты поддержки государственного бюджета.
Отдельно Денис Шмыгаль и Анна Бьерде коснулись темы воплощения реформ. Премьер-министр высоко оценил помощь Всемирного банка в этом направлении. В частности, подписанный меморандум по реформированию рынка жилья. Денис Шмыгаль заверил, что Украина настроена на его дальнейшую реализацию.
Глава Правительства поблагодарил управляющего директора Всемирного банка за ее личную весомую поддержку, которую она оказывает Украине. Он отметил, что Всемирный банк был и остается надежным партнером для нашего государства.
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