Шмигаль наголосив, що для України не має бути обмежень на право застосовувати зброю партнерів по росії

Після масованого ракетного удару росії по Харкову прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для України не повинно бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф. Це дозволить Україні захищатися та знищувати військові цілі на території ворога.