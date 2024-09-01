Шмигаль наголосив, що для України не має бути обмежень на право застосовувати зброю партнерів по росії
Київ • УНН
Після масованого ракетного удару росії по Харкову прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для України не повинно бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф. Це дозволить Україні захищатися та знищувати військові цілі на території ворога.
Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав після російської ракетної атаки по Харкову, передає УНН.
Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів. Україна повинна отримати змогу захищатися повною мірою та знищувати військові цілі на території ворога. Так ми захистимо й убезпечимо людей від російських атак
Нагадаємо
1 вересня росія атакувала харків, спрямувавши на місто ракети, у тому числі "Іскандери". Відео з наслідками атаки рф на Харків опублікував президент Володимир Зеленський, закликавши світ надати Україні все необхідне для захисту та зупинення російського терору.
Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди