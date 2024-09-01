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Шмигаль наголосив, що для України не має бути обмежень на право застосовувати зброю партнерів по росії

Шмигаль наголосив, що для України не має бути обмежень на право застосовувати зброю партнерів по росії

Київ • УНН

 • 56708 перегляди

Після масованого ракетного удару росії по Харкову прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для України не повинно бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф. Це дозволить Україні захищатися та знищувати військові цілі на території ворога.

Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав після російської ракетної атаки по Харкову, передає УНН.

Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів. Україна повинна отримати змогу захищатися повною мірою та знищувати військові цілі на території ворога. Так ми захистимо й убезпечимо людей від російських атак

- написав Шмигаль.

Нагадаємо

1 вересня росія атакувала харків, спрямувавши на місто ракети, у тому числі "Іскандери". Відео з наслідками атаки рф на Харків опублікував президент Володимир Зеленський, закликавши світ надати Україні все необхідне для захисту та зупинення російського терору. 

Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ВійнаПолітика

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