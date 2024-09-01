Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

Для Украины не должно быть ограничений в применении оружия партнеров по территории рф. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал после российской ракетной атаки по Харькову, передает УНН.

Для Украины не должно быть ограничений в применении оружия партнеров. Украина должна получить возможность защищаться в полной мере и уничтожать военные цели на территории врага. Так мы защитим и обезопасим людей от российских атак - написал Шмыгаль.

Напомним

1 сентября россия атаковала харьков, направив на город ракеты, в том числе "Искандеры". Видео с последствиями атаки рф на Харьков опубликовал президент Владимир Зеленский, призвав мир предоставить Украине все необходимое для защиты и остановки российского террора.

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