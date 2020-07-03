Шмигаль заявив про “абсолютно конструктивні відносини” керівництва НБУ з урядом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Уряд України має “абсолютно конструктивні відносини” з керівництвом Національного банку України. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи відставку глави НБУ Якова Смолія, передає кореспондент УНН.
“Найважливіше сьогодні — не допустити утворення якихось міфів, спекуляцій, маніпуляцій на цій події (відставка Смолія — ред.), тому що персона або особистість голови Національного банку не означає інституціональності, незалежності і стабільності Національного банку як установи, незалежність і стабільність якого гарантована Конституцією України, прописана в законодавстві”, — заявив прем’єр.
З його слів, в законі про НБУ розшифровується, як і завдання Нацбанку. Перше завдання — забезпечення грошової стабільності грошової одиниці України, друге — забезпечення цінової стабільності, трете — забезпечення стабільності фінансової, четверте — забезпечення сталості економічного розвитку України і підтримка економічної політики уряду.
“Абсолютно конструктивні відносини і з керівником Національного банку, і з правлінням, і з колективом Національного банку в уряду України”, — додав прем’єр.
Нагадаємо, голова Національного банку України (2018-2020 рр.) Яків Смолій заявив, що на Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри.
Як повідомляв УНН, 1 липня Смолій подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.