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Шмыгаль заявил про "абсолютно конструктивные отношения" руководства НБУ с правительством

Шмыгаль заявил про "абсолютно конструктивные отношения" руководства НБУ с правительством

Киев  •  УНН

 • 11958 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Правительство Украины имеет "абсолютно конструктивные отношения" с руководством Национального банка Украины. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отставку главы НБУ Якова Смолия, передает корреспондент УНН.

“Самое важное сегодня — не допустить образования каких-либо мифов, спекуляций, манипуляций на этом событии (отставка Смолия — ред.), потому что лицо или личность председателя Национального банка не означает институциональность, независимость и стабильность Национального банка как учреждения, независимость и стабильность которого гарантирована Конституцией Украина, прописана в законодательстве”, — заявил премьер.

По его словам, в законе о НБУ расшифровывается, как и задачи Нацбанка. Первая задача — обеспечение денежной стабильности денежной единицы Украины, второе — обеспечение ценовой стабильности, третье — обеспечение стабильности финансовой, четвертое — обеспечение устойчивости экономического развития Украины и поддержка экономической политики правительства.

“Абсолютно конструктивные отношения и с руководителем Национального банка, и с правлением, и с коллективом Национального банка у правительства Украины”, — добавил премьер.

Напомним, глава Национального банка Украины (2018-2020 гг.) Яков Смолий заявил, что на НБУ давили с целью принятия решений по неконтролируемой печати денег для правительства и навертывания инфляции под заложенные в бюджет цифры.

Как сообщал УНН 1 июля Смолий подал заявление об увольнении из-за “систематического политического давления”.

Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

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