Шмигаль запевнив Єврокомісію, що незалежність НБУ є “безумовним пріоритетом”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом та запевнив, що незалежність НБУ є “безумовним пріоритетом”. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Вдячний за довірливу розмову виконавчому віце-президенту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом”, — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій заявив, що на Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри.
Як повідомляв УНН, 1 липня Смолій подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Додамо, що ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.