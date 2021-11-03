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Шмигаль вніс до ВР подання на призначення Верещук, Свириденко та Рябікіна на посади міністрів

Київ • УНН

 • 14544 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Юлію Свириденко на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України та Павла Рябікіна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Шмигаль вніс до ВР подання на призначення Верещук, Свириденко та Рябікіна на посади міністрів

Цитата

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради України про призначення кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України:

  • Свириденко Юлії Анатоліївни на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки України;
  • Верещук Ірини Андріївни на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Рябікіна Павла Борисовича на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, — написав Мельничук.

Доповнення

У понеділок “слуги народу” на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші — зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський — просто йдуть у відставку.

Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:

  • нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;
  • міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;
  • В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;
  • голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.

Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.

Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у “Слузі народу”.

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