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Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Верещук, Свириденко и Рябикина на должности министров

Киев • УНН

 • 14544 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную Раду о назначении Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины и Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Верещук, Свириденко и Рябикина на должности министров

Цитата

“Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду Украины о назначении кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины:

  • Свириденко Юлии Анатольевны на должность Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Украины;
  • Верещук Ирины Андреевны на должность Вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Рябикина Павла Борисовича на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины” — написал Мельничук.

Дополнение

В понедельник “слуги народа” на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие — в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский — просто уходят в отставку.

В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:

  • нардеп Ирина Верещук — заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;
  • министр Алексей Резников — идет на должность министра обороны;
  • Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
  • председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.

Также стоит добавить, что, как сообщал глава фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.

Миндовкилля должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в “Слуге народа”.

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