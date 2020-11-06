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Шмигаль виявив "діру" у міжнародній торгівлі України на понад 400 млрд доларів

Шмигаль виявив "діру" у міжнародній торгівлі України на понад 400 млрд доларів

Київ • УНН

 • 23889 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У сфері міжнародної торгівлі та транзиту Україна має потенціал у 407 млрд доларів. Про це повідомив під час виступу на презентації економічного аудиту країни і векторів розвитку до 2030 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент УНН.

"Мінус 407 млрд доларів власного потенціалу у міжнародній торгівлі та транзиті. Навіть за існуючої торгівельної структури, вже укладених торговельно-економічних угодах - ми втрачаємо колосальні кошти. За рахунок підтримки експорту та торгівельній дипломатії є можливість наростити товарний експорт на схід, до країн Африки, до країн Латинської Америки і піти ще далі", - вважає Шмигаль.

Він додав, що стратегічна промисловість найближчим часом має принести мільярд доларів прибутку за новими угодами.

"Сьогодні тактичне завдання для Міністерства стратегічних галузей промисловості на наступний рік - забезпечити один мільярд доларів нових експортних контрактів для українських виробників і це абсолютно не надзвичайно амбітне завдання – це робочий момент, який ми маємо виконати", - вважає Шмигаль.

Нагадаємо, за підрахунками уряду, економічні втрати України через не використаний економічний потенціал становлять трильйон доларів США за останні 10 років.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами Шмигаля, за останні 10 років Україна лише на забороні вільного обігу земель втратила до 85 млрд доларів, які вона має повернути за наступне десятиліття.

Українські Національні Новини

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