Шмигаль виявив "діру" у міжнародній торгівлі України на понад 400 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У сфері міжнародної торгівлі та транзиту Україна має потенціал у 407 млрд доларів. Про це повідомив під час виступу на презентації економічного аудиту країни і векторів розвитку до 2030 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент УНН.
"Мінус 407 млрд доларів власного потенціалу у міжнародній торгівлі та транзиті. Навіть за існуючої торгівельної структури, вже укладених торговельно-економічних угодах - ми втрачаємо колосальні кошти. За рахунок підтримки експорту та торгівельній дипломатії є можливість наростити товарний експорт на схід, до країн Африки, до країн Латинської Америки і піти ще далі", - вважає Шмигаль.
Він додав, що стратегічна промисловість найближчим часом має принести мільярд доларів прибутку за новими угодами.
"Сьогодні тактичне завдання для Міністерства стратегічних галузей промисловості на наступний рік - забезпечити один мільярд доларів нових експортних контрактів для українських виробників і це абсолютно не надзвичайно амбітне завдання – це робочий момент, який ми маємо виконати", - вважає Шмигаль.
Нагадаємо, за підрахунками уряду, економічні втрати України через не використаний економічний потенціал становлять трильйон доларів США за останні 10 років.
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами Шмигаля, за останні 10 років Україна лише на забороні вільного обігу земель втратила до 85 млрд доларів, які вона має повернути за наступне десятиліття.