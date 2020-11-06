Шмыгаль обнаружил "дыру" в международной торговле Украины на более чем 400 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В сфере международной торговли и транзита Украина имеет потенциал в 407 млрд долларов. Об этом сообщил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент УНН.
"Минус 407 млрд долларов собственного потенциала в международной торговле и транзите. Даже при существующей торговой структуре, уже заключенных торгово-экономических соглашениях - мы теряем колоссальные средства. За счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки и пойти еще дальше", - считает Шмыгаль.
Он добавил, что стратегическая промышленность в ближайшее время должна принести миллиард долларов прибыли по новым соглашениям.
"Сегодня тактическая задача для Министерства стратегических отраслей промышленности на следующий год - обеспечить один миллиард долларов новых экспортных контрактов для украинских производителей и это совершенно не очень амбициозная задача - это рабочий момент, который мы должны выполнить", - считает Шмыгаль.
Напомним, по подсчетам правительства, экономические потери Украины из-за неиспользованного экономического потенциала составляют триллион долларов США за последние 10 лет.
Как сообщалось ранее в УНН, по словам Шмыгаля, за последние 10 лет Украина лишь на запрете свободного оборота земель потеряла до 85 млрд долларов, которые она должна вернуть за следующее десятилетие.