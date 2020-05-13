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Шмигаль відзвітувався, на що пішли 65 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Місяць тому був прийнятий "бюджет надзвичайної ситуації" та створено Фонд боротьби з коронавірусом на 65 млрд грн. На що пішли ці кошти - під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Шмигаль відзвітувався, на що пішли 65 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом

"У нас на 20 млрд грн пішло на пенсійну реформу, більше 6 млрд грн отримали фонди, що будуть допомагати безробітним, у тому числі тим, хто втратив роботу за останні місяці, а це 196 тисяч людей, які офіційно зареєструвались на біржі", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що ще 1,6 млрд грн – це допомога родинам ФОПів з дітьми, також фактично на 2 млрд грн були профінансовані різні медичні закупівлі для лікарень.

"І останнім рішенням ми виділили МОЗ 3,1 млрд грн на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям. Також хочу розставити крапки над "і" щодо 300%, які ми обіцяли медикам, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. Уряд ще минулого місяця перерахував всі необхідні кошти у регіони. Замість того, щоб забезпечити лікарів зарплатами - почалось якесь незрозуміле перекидання папірцями, гальмування процесів", - повідомив прем’єр.

Він підкреслив, що це неприпустимо, щоб декілька областей не провели виплату відповідних надбавок.

"На сьогодні доплати здійснені за березень. І в даний момент відбувається нарахування доплат за квітень. Всі області мають однакові інструкції", - запевнив Шмигаль.

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Прем’єр додав, що ще минулого тижня очільнику МОЗ Степанову було дане доручення прозвітувати по кожній області та лікарні, які мають отримати доплати. На сьогодні на уряді такий звіт планується заслухати.

"Мають сформувати списки по кожній лікарні та показати, хто, що і де отримав. Паралельно перевіркою доплат займаються у Держпраці", - анонсував прем’єр.

Також, за словами голови уряду, кошти пішли на економічну політику уряду та допомогу бізнесу.

"Логіка наших дій зараз полягає на наступному: спочатку ми допомагаємо мікро, малому та середньому бізнесу, по якому коронакриза вдарила найсильніше. В цьому напрямку вже працюють програми кредитування", - сказав Шмигаль.

За його словами, другий аспект підтримки – часткова виплата заробітних плат тим підприємствам, де у працівників був зменшений робочи час. На це виділили майже 5 млрд гривень.

Нагадаємо, що поширення коронавірусу в Україні відбувається за помірним сценарієм, подібним до польського.

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