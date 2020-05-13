Шмыгаль отчитался, на что пошли 65 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом

"У нас на 20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, больше 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы, а это 196 тысяч человек, которые официально зарегистрировались на бирже", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что еще 1,6 млрд грн - это помощь семьям ФЛП с детьми, также фактически на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц.

"И последним решением мы выделили Минздраву 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам. Также хочу расставить точки над "і" относительно 300%, которые мы обещали медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Правительство еще в прошлом месяце перечислило все необходимые средства в регионы. Вместо того, чтобы обеспечить врачей зарплатами - началось какое-то непонятное перекидывание бумажками, торможение процессов", - сообщил премьер.

Он подчеркнул, что это недопустимо, чтобы несколько областей не провели выплату соответствующих надбавок.

"На сегодняшний день доплаты осуществлены за март. И в данный момент происходит начисление доплат за апрель. Все области имеют одинаковые инструкции", - заверил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 22 мая карантин будет продлен - Шмыгаль.

Премьер добавил, что еще на прошлой неделе главе Минздрава Степанову было дано поручение отчитаться по каждой области и больнице, которые должны получить доплаты. Сегодня на правительстве такой отчет планируется заслушать.

"Должны сформировать списки по каждой больнице и показать, кто, что и где получил. Параллельно проверкой доплат занимаются в Гоструде", - анонсировал премьер.

Также, по словам главы правительства, средства пошли на экономическую политику правительства и помощь для бизнеса.

"Логика наших действий сейчас состоит на следующем: сначала мы помогаем микро, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. В этом направлении уже работают программы кредитования", - сказал Шмыгаль.

По его словам, второй аспект поддержки - частичная выплата заработных плат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. На это выделили почти 5 млрд гривен.

Напомним, что распространение коронавируса в Украине происходит по умеренному сценарию, подобному польскому.