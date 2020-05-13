Шмыгаль отчитался, на что пошли 65 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32337 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70552 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 117701 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110912 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63512 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72494 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186679 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150444 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158416 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138595 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
41%
Популярные новости

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10994 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11218 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 10131 просмотра

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 9750 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10234 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 117701 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110912 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87353 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99461 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129449 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5854 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11277 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14091 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16876 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18864 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Шмыгаль отчитался, на что пошли 65 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом

Киев • УНН

 • 15442 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Месяц назад был принят "бюджет чрезвычайной ситуации" и создан Фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн. На что пошли эти средства - во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль отчитался, на что пошли 65 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом

"У нас на 20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, больше 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы, а это 196 тысяч человек, которые официально зарегистрировались на бирже", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что еще 1,6 млрд грн - это помощь семьям ФЛП с детьми, также фактически на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц.

"И последним решением мы выделили Минздраву 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам. Также хочу расставить точки над "і" относительно 300%, которые мы обещали медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Правительство еще в прошлом месяце перечислило все необходимые средства в регионы. Вместо того, чтобы обеспечить врачей зарплатами - началось какое-то непонятное перекидывание бумажками, торможение процессов", - сообщил премьер.

Он подчеркнул, что это недопустимо, чтобы несколько областей не провели выплату соответствующих надбавок.

"На сегодняшний день доплаты осуществлены за март. И в данный момент происходит начисление доплат за апрель. Все области имеют одинаковые инструкции", - заверил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 22 мая карантин будет продлен - Шмыгаль.

Премьер добавил, что еще на прошлой неделе главе Минздрава Степанову было дано поручение отчитаться по каждой области и больнице, которые должны получить доплаты. Сегодня на правительстве такой отчет планируется заслушать.

"Должны сформировать списки по каждой больнице и показать, кто, что и где получил. Параллельно проверкой доплат занимаются в Гоструде", - анонсировал премьер.

Также, по словам главы правительства, средства пошли на экономическую политику правительства и помощь для бизнеса.

"Логика наших действий сейчас состоит на следующем: сначала мы помогаем микро, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. В этом направлении уже работают программы кредитования", - сказал Шмыгаль.

По его словам, второй аспект поддержки - частичная выплата заработных плат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. На это выделили почти 5 млрд гривен.

Напомним, что распространение коронавируса в Украине происходит по умеренному сценарию, подобному польскому.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23