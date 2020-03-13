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Шмигаль розповів, хто боротиметься з корупцією при видачі будівельних паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Проблема корупції при видачі будівельних паспортів в регіонах має вирішуватись в першу чергу місцевим самоврядуванням, проте уряд також працює над вирішенням цього питання шляхом залучення до консультацій головних архітекторів міст та асоціативних структур. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному позачерговому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Це питання до функціонування місцевих органів архітектури та самоврядування. Ми працюємо над цим також. Тут будемо залучати до консультації головних архітекторів міст, будемо залучати асоціативні структури, тобто ми, як і обіцяли, не робимо нічого для галузей без учасників галузі цього ринку", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що питання корупції у цій сфері є темою дискусії між багатьма органами.

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"Тому проблема корупції в органах, які видають державні містобудівельні обмеження, які видають, в тому числі, будівельні паспорти на рівні самобудування – це питання дискусії з асоціаціями, з забудовниками і органами місцевого самоврядування (в тому числі)", - резюмував прем’єр.

Нагадаємо, що Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ, а Шмигаль розповів, що буде замість інспекції.

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