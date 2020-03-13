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Через е-кабінет забудовника розпочато вже майже 1,5 тис. будівництв

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. За кілька місяців роботи електронного кабінету забудовника в Україні було розпочато 1400 будівництв, а 858 об’єктів було введено в експлуатацію онлайн. Про це на виїзному позачерговому засіданні уряду повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

"Багато введено об’єктів в експлуатацію через кабінет забудовника без участі чиновника, і це така послуга перша в Україні. 1400 вже об’єктів введено за декілька місяців. Вже закінчили будівництво і сповістили про це державу - 858 об’єктів", - сказав Федоров.

Додамо, згідно з презентованими на засіданні Кабміну даними, онлайн через е-кабінет забудовника розпочато 1482 будівництва.

Віце-прем'єр також зазначив, що відмов на онлайн запити сьогодні - 0%, у той час, як минулого року було 50% відмов на паперові запити.

Федоров запевнив, що цей реєстр наразі захищений та відкритий.

Нагадаємо, що наразі кабінет забудовника стосується лише класу наслідків СС1 (невелике будівництво), але СС2 та СС3 вже в активній реалізації.

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