Шмигаль: розблокування портів для економіки України — це питання на мільярди доларів

Цитата

«Зараз показники експорту аграрної продукції далекі від нашого довоєнного обсягу, але над вирішенням цього питання зараз активно працює вся вертикаль української державної влади. Питання розблокування морських портів для нашої економіки – це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що підписана угода про експорт українського зерна в Стамбулі діятиме протягом 120 днів із дня підписання з можливістю пролонгації та дозволить розблокувати три українські порти.

Окрім того, за його словами, угода про експорт українського зерна передбачає проведення спільних інспекції суден. Вони потрібні для того, щоб убезпечити українські порти від входу “троянських конів” під виглядом цивільних суден.