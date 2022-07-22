Шмыгаль: разблокирование портов для экономики Украины - это вопрос на миллиарды долларов

Цитата

«Сейчас показатели экспорта аграрной продукции далеки от довоенного объема, но над решением этого вопроса сейчас активно работает вся вертикаль украинской государственной власти. Вопрос разблокировки морских портов для нашей экономики – это вопрос на миллиарды долларов. В июне весь экспорт Украины составлял 3,2 млрд долларов. Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше, чем показатели до войны», – сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что подписанное соглашение об экспорте украинского зерна в Стамбуле будет действовать в течение 120 дней со дня подписания с возможностью пролонгации и позволит разблокировать три украинских порта.

Кроме того, по его словам, соглашение об экспорте украинского зерна предусматривает проведение совместных инспекций судов. Они нужны для того, чтобы обезопасить украинские порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов.