Шмигаль прийшов на звіт до Ради: "сипле" цифрами економічних досягнень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прийшов на звіт до Верховної Ради, де почав розповідати про здобутки уряду. Зокрема, щодо надходжень у жовтні та скорочення розриву бюджету на 42 млрд грн з весни. Такими показниками він поділився під час виступу у сесійній залі, передає кореспондент УНН.
“У жовтні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 65 млрд грн, перевищення виконання майже в 15%, а це додаткові 8 млрд грн. За 10 місяців ми маємо невиконання бюджету на рівні 1,6 млрд грн, при тому, що коли наш уряд весною запустив системну роботу по податковій та митниці, невиконання було 44 млрд грн. Тобто, ми фактично скоротили розрив бюджету на 42 млрд грн”, - сказав Шмигаль.
Також він додав, що збори за податком на додану вартість виросли на 40% у порівнянні з 2019 роком.
Додамо, держбюджет за 10 місяців недоотримав 7,6 млрд грн.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2021 рік.