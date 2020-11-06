Шмыгаль пришел на отчет в Раду: "сыплет" цифрами экономических достижений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пришел на отчет в Верховную Раду, где начал рассказывать о достижениях правительства. В частности, по поступлениям в октябре и сокращению разрыва бюджета на 42 млрд грн с весны. Такими показателями он поделился во время выступления в сессионном зале, передает корреспондент УНН.
"В октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65 млрд грн, превышение выполнения почти на 15%, а это дополнительные 8 млрд грн. За 10 месяцев мы имеем невыполнение бюджета на уровне 1,6 млрд грн, при том, что когда наше правительство весной запустило системную работу по налоговой и таможне, невыполнение было 44 млрд грн. То есть, мы фактически сократили разрыв бюджета на 42 млрд грн", - сказал Шмыгаль.
Также он добавил, что сборы по налогу на добавленную стоимость выросли на 40% по сравнению с 2019 годом.
Добавим, госбюджет за 10 месяцев недополучил 7,6 млрд грн.
Напомним, парламентарии приняли в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2021 год.