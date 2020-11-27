Школярам на окупованому Донбасі пришвидшують видачу паспортів “ЛНР” та “ДНР” — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Школярам на тимчасово окупованих територіях Донбасу пришвидшують видачу паспортів “ДНР” та “ЛНР”, щоб видати громадянство Росії. Про це на презентації звіту “Інтеграційні процеси РФ в ОРДЛО” заявив представник Уповноваженого ВР з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає кореспондент УНН.
“Учням шкіл ОРДЛО, 9-11 класи, прискорюють видачу паспортів так званих незаконних збройних формувань „ЛНР“ та „ДНР“. Для чого? Все дуже просто, щоб вони швидше отримали паспорт громадянина Російської Федерації. А потім вони ще прийняли такий закон, що якщо в тебе батько і мати з такими паспортами, то дитина автоматично стає громадянином РФ”, — сказав Лисянський.
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Додамо, звіт підготувала ГО “Східна правозахисна група”.
Нагадаємо, як повідомили в Мінреінтеграції, в Україні зареєстровано понад 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму.