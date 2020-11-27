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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 19674 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 42920 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69098 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104895 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109923 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123088 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155689 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Школьникам на оккупированном Донбассе ускоряют выдачу паспортов "ЛНР" и "ДНР" - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 19355 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Школьникам на временно оккупированных территориях Донбасса ускоряют выдачу паспортов "ДНР" и "ЛНР", чтобы выдать гражданство России. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

“Ученикам школ ОРДЛО, 9-11 классы, ускоряют выдачу паспортов так называемых незаконных вооруженных формирований „ЛНР“ и „ДНР“. Для чего? Все очень просто, чтобы они быстрее получили паспорт гражданина Российской Федерации. А потом они еще приняли такой закон, если у тебя отец и мать с такими паспортами, то ребенок автоматически становится гражданином РФ”, — сказал Лисянский.

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Добавим, отчет подготовлен ОО “Восточная правозащитная группа”.

Напомним, как сообщили в Минреинтеграции, в Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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