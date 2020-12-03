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Шкарлет розповів про захист освітян в умовах пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністерство освіти і науки України з метою захисту учасників освітнього процесу під час пандемії підписало меморандум про співробітництво зі страховими компаніями щодо пільгових умов страхування учасників освітнього процесу від COVID-19, окрім цього Міністерством розроблено законопроект про додаткові гарантії педагогічним працівникам. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

“Міністерством освіти і науки України було підписано меморандум про співробітництво з провідними страховими компаніями України, топ-5 провідних компаній по рейтингу підписали меморандум згідно з яким учасникам освітнього процесу надаються пільгові умови страхування від коронавірусної інфекції. Окрім того, Міністерством освіти і науки України розроблено законопроект про додаткові гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти пов’язані з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 і сьогодні в Офісі Президента цей законопроект доопрацьовується і вийде як пріоритетний закон від Президента України”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами були виділені кошти для закладів освіти на засоби індивідуального захисту та дезінфекційних засобів.

“Міністерством освіти та науки за підтримки Уряду було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів згідно з яким було виділено 540 млн гривень для шкіл на закупівлю дезінфекторів для рук та поверхонь. Окрім того, Уряд надав можливість місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції попередніх років саме на закупку засобів індивідуального засобів та дезінфекторів. Окрім цього в бюджеті наступного року закладено 1 млрд на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в частині організації захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників”, — додав Шкарлет.

Нагадаємо, у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Міністерстві освіти і науки збираються проаналізувати наслідки застосування формули розподілу державних видатків для закладів вищої освіти і на основі цього розробити пропозиції про доцільність її зміни.

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