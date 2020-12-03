Шкарлет рассказал о защите педагогов в условиях пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министерство образования и науки Украины с целью защиты участников образовательного процесса во время пандемии подписало меморандум о сотрудничестве со страховыми компаниями относительно льготных условий страхования участников образовательного процесса от COVID-19, кроме этого Министерством разработан законопроект о дополнительных гарантиях педагогическим работникам. Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.
“Министерством образования и науки Украины был подписан меморандум о сотрудничестве с ведущими страховыми компаниями Украины, топ-5 ведущих компаний по рейтингу подписали меморандум согласно которому участникам образовательного процесса предоставляются льготные условия страхования от коронавирусной инфекции. Кроме того, Министерством образования и науки Украины разработан законопроект о дополнительных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам учебных заведений связанные с распространением острой респираторной болезни COVID-19 и сегодня в Офисе Президента этот законопроект дорабатывается и выйдет как приоритетный закон от Президента Украины”, — отметил он.
Кроме того, по его словам были выделены средства для учебных заведений на средства индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
“Министерством образования и науки при поддержке Правительства был разработан проект постановления Кабинета Министров согласно которому было выделено 540 млн гривен для школ на закупку дезинфекторов для рук и поверхностей. Кроме того, Правительство предоставило возможность местным советам использовать остатки средств образовательной субвенции предыдущих лет именно на закупку средств индивидуальной средств и дезинфекторов. Кроме этого в бюджете на следующий год заложено 1 млрд на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 в части организации защиты педагогических и научно-педагогических работников”, — добавил Шкарлет.
Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП — 295,6 млрд грн.
Как ранее сообщалось в УНН, в Министерстве образования и науки собираются проанализировать последствия применения формулы распределения государственных расходов для учреждений высшего образования и на основе этого разработать предложения о целесообразности ее изменения.