Шив одяг і використовував відомі бренди: у Харкові судитимуть бізнесмена

“... до суду скеровано обвинувальний акт за фактом незаконного використання знаку для товарів, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 2 ст. 229 КК У)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що в період з червня 2019 року по липень 2020 року чоловік організував незаконне виробництво продукції всесвітньо відомих торгівельних марок у Московському районі Харкова. У подальшому він здійснював оптовий продаж фальсифікованої продукції.

“У ході обшуків, проведених 28 липня 2020 року, виявлено та вилучено 2 тис. одиниць готової продукції, 11 станків для виготовлення одягу, 77 швейних машин, близько 70 матриць з логотипами, 150 відер із фарбою, 160 рулонів тканини, викройки та фурнітуру, комп’ютерне обладнання, документи і чорнові записи. Сума збитків, завданих власникам торгівельних марок, складає близько 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кіберполіція викрила інтернет-магазин, який під виглядом продукції відомих українських виробників продавав фальсифікат.