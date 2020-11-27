Шив одяг і використовував відомі бренди: у Харкові судитимуть бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Харківщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який протягом року незаконно використовував всесвітньо відомі марки для продажу фальсифікованої продукції. Такі дії завдали шкоди власникам торговельних марок на близько 1 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
“... до суду скеровано обвинувальний акт за фактом незаконного використання знаку для товарів, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 2 ст. 229 КК У)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в період з червня 2019 року по липень 2020 року чоловік організував незаконне виробництво продукції всесвітньо відомих торгівельних марок у Московському районі Харкова. У подальшому він здійснював оптовий продаж фальсифікованої продукції.
“У ході обшуків, проведених 28 липня 2020 року, виявлено та вилучено 2 тис. одиниць готової продукції, 11 станків для виготовлення одягу, 77 швейних машин, близько 70 матриць з логотипами, 150 відер із фарбою, 160 рулонів тканини, викройки та фурнітуру, комп’ютерне обладнання, документи і чорнові записи. Сума збитків, завданих власникам торгівельних марок, складає близько 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кіберполіція викрила інтернет-магазин, який під виглядом продукції відомих українських виробників продавав фальсифікат.