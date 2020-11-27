Шил одежду и использовал известные бренды: в Харькове будут судить бизнесмена

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который в течение года незаконно использовал всемирно известные марки для продажи фальсифицированной продукции. Такие действия нанесли ущерб владельцам торговых марок на сумму около 1 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"... в суд направлено обвинительное заключение по факту незаконного использования знака для товаров, что нанесло материальный ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 229 УКУ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с июня 2019-го по июль 2020 года мужчина организовал незаконное производство продукции всемирно известных торговых марок в Московском районе Харькова. В дальнейшем он осуществлял оптовую продажу фальсифицированной продукции.

"В ходе обысков, проведенных 28 июля 2020 года, обнаружено и изъято 2 тыс. единиц готовой продукции, 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, документы и черновые записи. Сумма ущерба, нанесенного владельцам торговых марок, составляет около 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, киберполиция разоблачила интернет-магазин, который под видом продукции известных украинских производителей продавал фальсификат.

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