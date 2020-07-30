У Харкові викрили підпільне виробництво одягу з товарами на понад 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Московському районі Харкова група осіб налагодила підпільне виробництво та оптовий продаж фальсифікованої продукції відомих брендів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"У ході обшуків, проведених 28 липня 2020 року, виявлено та вилучено 2 тис. одиниць готової продукції на суму понад 2 млн грн. Крім того, вилучено 11 станків для виготовлення одягу, 77 швейних машин, близько 70 матриць з логотипами, 150 відер із фарбою, 160 рулонів тканини, викройки та фурнітуру, комп’ютерне обладнання, документи і чорнові записи, а також 30 тис. грн", – йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів та послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).
"Наразі досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, вирішується питання про повідомлення про підозру", – додали у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у Харкові також виявили масштабний підпільний цех із виготовлення спиртних напоїв.