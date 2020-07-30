В Харькове разоблачили подпольное производство одежды с товарами на более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Московском районе Харькова группа лиц наладила подпольное производство и оптовую продажу фальсифицированной продукции известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"В ходе обысков, проведенных 28 июля 2020 года, обнаружено и изъято 2 тыс. единиц готовой продукции на сумму более 2 млн грн. Кроме того, изъято 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитура, компьютерное оборудование, документы и черновые записи, а также 30 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере).
"Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, решается вопрос об уведомлении о подозрении", - добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Харькове также обнаружили масштабный подпольный цех по изготовлению спиртных напитков.