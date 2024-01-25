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Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до шести

Київ • УНН

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Масована російська атака з використанням БПЛА на Одесу призвела до поранення шести осіб і пошкодження кількох будівель та об'єктів соціальної інфраструктури.

Наразі відомо про шістьох постраждалих через масовану атаку рф із застосуванням БпЛА по Одесі.

Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

Одеса. Станом на зараз, попередньо, 6 людей постраждали унаслідок масованої атаки рф із застосуванням БпЛА

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені декілька житлових будинків, складське приміщення, соціальна інфраструктура. На місці працюють усі необхідні служби.

Доповнення

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про чотирьох постраждалих через атаку рі на Одесу.

Криворіжжя вночі зазнало дронової атаки рф, є руйнування на підприємстві - ОВА25.01.24, 08:46 • 25428 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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